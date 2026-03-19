Esta miniserie sobre el "Chernobyl brasileño" llegó a Netflix y está sorprendiendo a todos: cómo se llama Con una reconstrucción cuidada de la Goiânia de los años 80 y una narrativa que combina thriller médico con drama histórico, esta producción se posiciona como uno de los lanzamientos más fuertes del año en la plataforma. + Seguir en







Su enfoque realista y emocional la acerca a otras historias del género, pero con una identidad propia centrada en Latinoamérica.

Esta miniserie sobre el “Chernobyl brasileño” llegó a Netflix y está sorprendiendo a todos: el streaming rojo y negro vuelve a apostar por historias basadas en hechos reales con una propuesta que ya genera impacto entre los usuarios por su potente relato.

El estreno, disponible desde el 18 de marzo de 2026, revive el accidente del Cesio-137 ocurrido en Goiânia, Brasil, en 1987, considerado una de las tragedias nucleares más graves del mundo fuera de una central eléctrica.

La serie, compuesta por seis episodios, reconstruye el momento en que dos recolectores de chatarra encuentran un equipo de radioterapia abandonado y, sin conocer el peligro, manipulan el dispositivo. A partir de ese hecho aparentemente inofensivo, se libera una sustancia altamente radiactiva que se esparce por una zona urbana densamente poblada. El material, de aspecto azul brillante, despierta curiosidad, pero rápidamente se convierte en el origen de una catástrofe sanitaria que marcaría a toda una comunidad.

Emergencia radioactiva Sinopsis de Emergencia radioactiva, la miniserie estreno de Netflix “Emergencia radioactiva” no solo se enfoca en el horror del accidente, sino también en el drama humano que se desata a partir de la exposición a la radiación. La producción, dirigida por Fernando Coimbra, pone el foco en el rol clave de médicos y científicos que trabajaron contrarreloj para contener la crisis, mientras el miedo y la desinformación se expandían entre la población.

Tráiler de Emergencia radioactiva Embed - Emergencia Radiactiva | Tráiler en Español (Serie de Netflix) | Estreno 18/03/2026 Reparto de Emergencia radioactiva Entre los protagonistas se destacan Johnny Massaro, quien interpreta a Márcio, uno de los personajes centrales en la trama, y Paulo Gorgulho, en el papel de Orenstein, un especialista clave en la contención de la crisis. A ellos se suma Ana Costa, junto a un elenco coral que reconstruye el impacto social y sanitario del accidente.