Hollywood despide a Gena Rowlands, una actriz inclasificable

Rowlands ocupó un rol central en el cine norteamericano independiente en las décadas de los 60 y los 70 junto a su entonces esposo John Casavettes, director de una celebrada trilogía protagonizada por Rowlands (Faces, Una mujer bajo influencia y Gloria) que resultó un punto de partida para la experiencia conteporánea del cine concebido por afuera de los cánones de producción comercial. ;

Su trayectoria en el cine continuó con películas como Night on Earth (1991) dirigida por Jim Jarmush o Something to Talk About (1995), protagonizada por Julia Roberts. En 1998 interpretó a la madre de Sandra Bullock en el drama Hope Floats; formó parte de un reparto que incluía nombres como el de Angelina Jolie, Ellen Burstyn y Sean Connery en la comedia Jugando con el corazón, y trabajó con Sharon Stone en The Mighty.

Cassavetes, hijo de Rowlands y del fallecido actor y director John Cassavetes, reveló la triste noticia en una entrevista con Entertainment Weekly en el marco del 20 aniversario de la película “The Notebook” (“Diario de una pasión”)., que él dirigió, y donde su madre interpretó a la versión mayor de la protagonista, Allie, que en la historia tenía alzheimer.

En 2021, la prestigiosa revista The New Yorker dijo que Rowlands era "la actriz de cine más importante y original de más de medio siglo".