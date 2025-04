Quién es la famosa actriz de The White Lotus que reveló que pidió un aumento en Marvel y se lo rechazaron

Recordemos que The White Lotus es una serie de televisión antológica de comedia dramática y sátira creada por Mike White. Cada temporada sigue las vacaciones de varios huéspedes y empleados en diferentes resorts de la cadena ficticia White Lotus, explorando sus complejas interacciones y disfunciones psicosociales. La primera temporada se ambienta en Hawái, la segunda en Sicilia y la tercera en Tailandia.

Qué dijo Carrie Coon sobre la vez que pidió que le pagaran más en Marvel

Carrie Coon es conocida por su papel en la tercera temporada de The White Lotus. Coon interpretó a Proxima Midnight en Avengers: Infinity War (2018) y fue invitada a retomar el personaje en Avengers: Endgame (2019). Sin embargo, según declaraciones de su esposo, Tracy Letts, Marvel Studios se negó a aumentar su salario para la secuela, a pesar del éxito financiero de la primera película, lo que llevó a Coon a rechazar la oferta.

Tal y como devela su pareja y fiel colaborador, el dramaturgo y también artista Letts, Carrie Coon no apareció en Vengadores: Endgame después de que Marvel le comunicase que no iba a atender a sus exigencias de salario. “Creo que Marvel acudió a ella para la segunda, y le pidieron que estuviera en la segunda. Y ella dijo: ‘Bueno, la primera es la película de más éxito de la historia. ¿Me van a pagar más dinero? Y ellos dijeron: ‘No. No vamos a pagarte más dinero’”, expresa Letts.

“Ella dijo: ‘Vaya, no me van a pagar más dinero, entonces no creo que vaya a hacerlo’. Y ellos dijeron: ‘Bueno, deberías sentirte afortunada de formar parte del Universo Marvel’. Así que ella declinó...”, agrega Tracy, quien deja claro que las narrativas de Marvel tampoco son el tipo de cine predilecto para la pareja: “Habríamos hecho un trato más grande de esto, pero nos habría implicado ver las películas y no íbamos a hacer eso”. La dupla artística se caracteriza por un mayor interés en las propuestas de culto y de autores de prestigio.