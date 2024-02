Hackearon la cuenta del Yeti, creador de Bruta Cocina y primo del Dibu Martínez, y difundieron una fake news de su muerte

"Hola soy Miriam pareja de Leandro y mamá de Filipo. Hoy 15 de febrero Leandro tomó la peor decisión de todas y decidió dejarnos para siempre. El no estaba pasando por un buen momento, pero todavía no logro entender cómo tomó esta estúpida decisión dejándonos solos para siempre, a mi y su hijo de tan solo dos años", indicó la publicación, supuestamente firmada por la pareja del creador de contenidos.

El comunicado concluyó con un mensaje para los seguidores que quisieran despedirse del influencer: "En las próximas horas comunicaremos donde será su último adiós".

Sin embargo, minutos después de que se realice la publicación, el hermano de Granato aseguró que la noticia era falsa. "Me acaban de decir que se fue a pescar y no tiene señal. Yo la verdad que la pasé como el mega orto, no me hablo con él hace tres meses y en el semáforo me dicen 'se mató tu hermano'", contó el familiar.

El hermano de Leandro Granato (el Yeti de Bruta Cocina) acaba de confirmar, mediante historias de @/solbracci, que Leandro se fue a pescar y no tiene señal. Que es mentira que falleció.



Que gente de mierda hay en este mundo para inventar eso, pero es una alegría que esté bien.

El vínculo entre el "Yeti" y Dibu Martínez

Durante el Mundial Qatar 2022, el arquero de la Selección argentina, Emiliano "Dibu" Martínez realizó un particular pedido en un video destinado a Granato: el arquero le pedía la receta de milanesas con puré, su comida preferida.

"Hace un tiempo hice la comida preferida del Dibu, o como le decimos nosotros: el Emi. ¿Cómo no iba a saber lo que te gusta si más de una vez comimos juntos las milangas de la tía Mari, o el puré del Beti, tu viejo? Hoy sos campeón del mundo y no puedo contener el orgullo que corre por mis venas de decir que soy tu primo. Mientras vuelvo a preparar estas milanesas sencillas para un tipo sencillo", reveló en uno de sus videos a los pocos días.

En el mismo video y muy emocionado, el Yeti le expresaba su admiración al arquero campeón del mundo. "Loco, hoy sos campeón del mundo. Llegaste. Tu esfuerzo, sacrificio y perseverancia son los eslabones de la cadena que te llevó a la gloria. Emi, primo, este es mi humilde homenaje. A disfrutar de este momento para la eternidad, que sin dudas será híbrido", concluía.