El emocionante discurso de Héctor Maugeri al ganar como mejor programa de entrevistas

El conductor de +Caras, emitido por Caras TV, ganó a mejor programa de entrevistas y su conductor se mostró muy emocionado. Agradeció a colegas, a su compañera y, entre lagrimas cerró: "Gracias a mi padre".

C5N

El programa de TV +Caras, de Caras TV, recibió el premio a mejor programa de entrevistas y el conductor, Hector Maugeri tuve sentidas palabras para con el formato, sus compañeros y sus familiares. "Qué emoción enorme, cuantas veces de niño soñé con un momento así", abrió su discurso el experimentado periodista.

Rolando Graña tras recibir su Martin Fierro por GPS
Juan Di Natale anunció al ganador y respecto al programa sintetizó: "Redefine el género de la entrevista íntima y logra que las máximas celebridades revelen su lado más humano y desconocido". El anfitrión también tuvo palabras para con el conductor del ciclo: "La calidez y autoridad de quien conoce los secretos del espectáculo, su conductor genera un clima único de confianza, donde conviven el glamour, la emoción y la confesión profunda".

El ganador agradeció, en primera instancia, a APTRA y continuó con palabras para quienes apoyaron sus proyectos: "A la gente que creyó en mi, piensen que soy una persona que viene de la gráfica. Hace 33 años que trabajamos en una publicación como Caras".

Se expresó también sobre los desafíos que tuvo que atravesar al animarse a la TV, cuando durante décadas se dedicó al la redacción y la revista: "El año pasado me tocó atravesar este riesgo de pasar de la revista a la televisión y, obviamente, estaba atemorizado". Sin embargo, sacó pecho de sus logros y siguió: "La primera entrevista fue a Mirta Legrand: estaba más atemorizado. Pero inmediatamente llegó algo que para mi fue glorioso, que fue la gente, que empezó a acercarse, a escribirme y sentí ese amor de la cercanía".

En su mensaje no faltó el reconocimiento a su familia. Cuando le tocó mencionar a su padre, Maugeri se mostró visiblemente emocionado y su voz se quebró.

"La gente no imagina lo que es hacer un programa diario. Entrar en el corazón de la gente y yo lo vivo de esa manera, con ese respeto", cerró el discurso antes de darle paso a su compañera.

