Guillermo Cóppola reveló la promesa que hicieron con Diego Maradona y no pudieron cumplir

El 25 de noviembre se cumplieron tres años de la muerte de Diego, fue entonces que Guillermo fue muy buscado por los medios. Él aprovechó en su columna de La 100 y se refirió al día fatídico del velorio.

coppola maradonajpg.jpg El reencuentro de Cóppola y Maradona: Lo toqué mucho

“El día de su entierro, lo primero que me vino a la cabeza fue una promesa que nos habíamos hecho en Cuba. Allá estuvimos 4 años viviendo juntos y me juró que iba a ser él el que me despidiera a mí. En el trayecto que hice con el cajón, por dentro, le hice saber que me había fallado”, expresó.

Y agregó: “Yo sentí que se había entregado de alguna manera y eso me dolió. Yo sólo estuve a su lado por amor. Me fui sin un peso, lo perdí todo y me rearmé con ayuda de amigos, pero lo quise mucho. Y si alguien duda de eso, sólo les voy a decir que cuando hubo que despedirlo, en ese tristísimo momento, la familia toda me dio la primera manija de su cajón. Eso lo dice todo".