Guillermo Coppola reveló detalles de su cruce con la China Suárez: "Había un rumor"

La China Suárez contra Guillermo Coppola, un conflicto impensado.

"Me equivoqué. Dije perdón, lo hice público. Mala mía. Conducía Marcela, que me hace una pregunta, y yo no quise que quedara mal, pedaleando en el aire. Yo dije que había un rumor que nos había llegado, pero que de confirmarse lo íbamos a contar", continuó el empresario. Estas palabras son las que utilizó para justificar lo que dijo durante el día que comenzó el problema con la China Suárez.

Siguiendo con los detalles sobre la llamada con la actriz, Coppola reveló: "Ella me llamó, tenía su razón y creo haberle dicho que me equivoqué, aunque en principio no había dicho nada. Pero yo no tengo que hablarlo, por eso me disculpo porque no lo tendría que haber dicho, no es mi estilo y no soy de meterme en cosas que desconozco".

Para finalizar, le preguntaron si la China Suárez le había aceptado las disculpas, ante lo que señaló: "No sé, pero, si bien no dije concretamente nada, no tendría que haber hablado de ella porque no tenía conocimiento". Así, queda en evidencia que el empresario ya no tiene más deseo de hablar sobre el tema.