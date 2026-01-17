Seguí en vivo la firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur en Paraguay El entendimiento integra a 31 países que suman un PBI combinado de u$s24 billones, cifra que equivale al 20,2% del PBI mundial. Estará presente el presidente Javier Milei. Por + Seguir en







Seguí en vivo la firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.

Se trata de un día histórico para el mundo: luego de casi 30 años de idas y vueltas, finalmente este sábado se firmará el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur.

Con beneficios mutuos principalmente relacionados a los aranceles y tasas, Asunción será la sede del evento que obligará la reconfiguración del mapa comercial y también el volumen de producción de los países involucrados.

El tratado prevé una amplia reducción de aranceles, reglas comunes para el comercio de bienes y servicios y mayores garantías para las inversiones, lo que dará lugar a un mercado integrado de más de 700 millones de personas.

El entendimiento que promete transformar las relaciones entre los países de los dos bloques participantes integra a 31 países que suman un PBI combinado de u$s24 billones, cifra que equivale al 20,2% del PBI mundial.

La firma del acuerdo se realizará en el Gran Teatro José Asunción Flores del Banco Central de Paraguay. Allí estarán, no solo Milei, sino también sus pares bolivianos, Rodrigo Paz, el uruguayo Yamandú Orsi, y el paraguayo Santiago Peña. El único ausente será Lula da Silva.