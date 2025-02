Griselda Siciliani y Esteban Lamothe, tras el estreno de Envidiosa 2: "El amor es lo más lindo del mundo"

La serie furor de Netflix, Envidiosa, sacó su segunda temporada con once capítulos y los protagonistas hablaron en C5N sobre las sensaciones del estreno, analizaron sus personajes y tuvieron un momento para referirse a sus relaciones amorosas. Griselda Siciliani y Esteban Lamothe, mano a mano con Fernanda Arena .

“Teníamos confianza en que estaba bueno lo que estábamos haciendo, pero nunca sabés. El 95% me dice ‘soy Vicky’. Pensé que nadie me iba a decir ‘yo’. Algunos sí me comentan cosas sobre la historia de amor, nos dicen que les agregaron el día, el año”, contó Siciliani, quien interpreta a Victoria en la serie.