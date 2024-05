Gran Hermano prepara el ingreso de 10 personas a la casa: de qué se trata

Gran Hermano logo Redes sociales

Pero, en este caso, será igual que la edición pasada porque los ingresos serían los familiares de los jugadores. Aún no se sabe si será en la próxima semana o más adelante, pero depende los jugadores que haya, entrarán los seres queridos.

Esto indica que, si quedan 10 participantes, entran 10 familiares. Si quedan cinco jugadores, entrarán cinco familiares. Pero no pelearán hasta el final sino entre una o dos semanas.

Una exparticipante estrella de Gran Hermano quiere proponerle casamiento a Furia

La participante Juliana Scaglione es muy popular afuera, pero tiene públicos diferentes: los que la aman y los que la detestan. No hay punto medio. Una de las que pertenece al primer grupo es una exjugadora de Gran Hermano que, en las últimas horas, aseguró que quiere proponerle casamiento.

Tamara Paganini

Fue una de las figuras de la primera edición y quedó como una de las finalistas junto con Gastón Trezeguet, Marcelo Corazza y Daniela Ballester. Por lo que sigue muy de cerca esta edición, a diferencia de la del año pasado, también participa de “La noche de los exs”.

Y bromeó: “Jaaaa entrar a Gran Hermano para ser la contracara de Furia. Yo llego a entrar y le pego unos besos de amor. Y le propongo casamiento. Furia, que se vio todos los Gran Hermano, sabe el temperamento que tengo, me amaría. Ojo, si yo conozco una persona idéntica a mí, capaz que no me la banco. A mí me cae bien la gente picante como yo, pero... ".