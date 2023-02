Gran Hermano: la advertencia de Julieta a Camila sobre el maltrato de Alfa

Incluso cuando fueron llamados por el dueño de la casa, la líder de la semana reconoció que el participante más grande del reality no la ve como una hija, “me ve como mujer”. Días después de esa situación , Julieta también notó que Walter la trató mal y decidió hablar con ella.

Dentro de la casa también dudan del tipo de relación que tienen ambos y Disney decidió encarar a la cantante sobre algunas actitudes que notó que Alfa tenía con ella. En primer lugar, la influencer consultó con sus compañeros qué les parecía si hablaba con ella.

Camila y Alfa se muestran inseparables a tal punto que la rubia se inclinó por Walter la semana pasada, cuando debió salvar a uno de los nominados sobre Julieta, a quien dejó para elegir últimos.

La advertencia de Julieta a Camila sobre malos tratos de Alfa

En la habitación, antes de irse a dormir, la actriz encaró a su compañera y decidió preguntarle sobre la relación entre ellos y cómo se sentía.

“Cami, ¿no te parece que Alfa está re de mal humor con todo, que todo le viene mal?”, le consultó y agregó: “Veo que Alfa te dice mal las cosas, le molesta lo que haces. Yo veo eso de él con vos. Conmigo no es así”. La cantante dudó un poco y le reconoció que no lo ve “tan así” y que no sabes si “él es así”. De igual modo, le reconoció que iba a prestar más atención.

Si bien la charla entre ellas la conversación no continuó, a Disney le sigue llamando la atención y le contó a Daniela otra mala situación que presenció en la cocina. “Posta que le habló mal a Cami recién. Le habló mal. ¿Cómo se banca que la trate así? Todo el café que me tomé con él, fue todas malas vibras”, reconoció preocupada.