Gran Hermano: Julieta reveló el humillante pedido de la producción para ingresar al reality

Ella contó que estaba en pareja y explicó: “La producción me hizo decir algo así como ‘en la casa de GH nunca se sabe’ y qué sé yo. Yo la verdad no lo quería decir, puse una cara... pero tampoco me podía negar, ¿qué iba a hacer? ¿Decirles ‘no, no lo digo’?”.

“Me hicieron quedar re mal de una. A mi novio le conté pero no le gustó una mier... eso”, agregó. Eso hizo peligrar su relación, pero ella dejó en claro que, a pesar de decirlo en el video, no le iba a ser infiel. Sin embargo, no pasaron esa parte al aire al momento de presentarla.

Impensada guerra en Gran Hermano: le video que confirma que Valentina no soporta a Julieta

En la última semana de Valentina Ginocchio tras haber ganado la moto y cederle el liderazgo a Marcos, quien deberá salvar en Gran Hermano, la salteña se topó con un primer problema en la casa y tiene que ver con Julieta. Luego de un video publicado en las redes sociales, se deja en evidencia los celos que existen de por medio.

https://twitter.com/nom0leste/status/1631142144164372481 EL ABRAZO DE MARCOS, JULIETA Y VALENTINA, NO SOPORTEpic.twitter.com/dHL2JF6mxP — feli (@nom0leste) March 2, 2023

En el video se puede ver como Romina sirve la comida mientras los hermanitos esperan, mientras que Marcos le apoya el brazo a Julieta y ella lo abraza. Pero instantes después a ese abrazo, aparece Valentina para también darle un abrazo y un beso en el hombro, por lo que queda en evidencia la incomodidad del participante.