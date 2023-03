Gran Hermano 2022 en vivo: incertidumbre en una nueva gala de nominaciones en la casa

La votación de los chicos, uno por uno

Romina: Camila 2, Nacho 1. "Nos llevamos bien, no tengo nada malo para decir de ella (por Camila). Hemos resuelto nuestras diferencias, hoy nos llevamos bien (por Nacho)".

Lucila: Julieta 2, Camila 1. "Para ver si su fulminante le gustó o no a la gente. Ella dice que defiende a los suyos pero los días que estuvo su hermana, Romina criticó su cuerpo y no hizo nada (por Julieta). No olvido todas las incomodidades que pasé con ella (por Camila)"

Julieta: Camila 2, Lucila 1. "Con ella tengo buena relación, pero hay que separar el juego de la persona. Hay cosas de su juego que no me cerraron. Decía 'chicas, creanmé que no hice la espontánea' y después nos enteramos que la había hecho". El segundo es para Lucila, porque cuando volvió fue más cariño con la que vino y ahora en esta instancia me pesa el tema del repechaje. Yo hace cuatro meses que estoy acá, no sé nada de afuera. Las personas pueden cambiar, pero ella lo hizo por el juego porque salió y vio qué cosas podía cambiar".

Live Blog Post Gran Hermano 2022: los nervios de Julieta en el confesionario "Estoy nerviosa, hay nervios. Porque somos muy pocos y existe un cariño entre todos. Trato de pensar que es un juego desde el principio y hay que seguir jugando", expresó Julieta. Julieta Gran Hermano Captura Telefe

Live Blog Post Gran Hermano 2022: la Tora y sus críticas "por detrás" a Romina Lucila Villar continúa su estrategia de enfrentar a Nacho con el resto de las mujeres de la casa, especialmente con Romina a quién criticó duramente. "La veo muy a la defensiva, como que quiere hacer todo ella. Hay que ser un poco más humilde a veces", le comentó la Tora a su novio en la pileta de la casa. Tora Gran Hermano Captura Telefe Nos quejábamos de él porque se hacía el dueño de la casa, pero tenemos otra dueña", dijo ante la escucha en silencio de Nacho y Rodo. Embed Mirá con quién comparó La Tora a Romina ¡Cuidado! Los cigarrillos pueden traer peleas a la casa Espiá la casa las 24 hs por @plutotvar #GH2022 #granhermano #exclusivo pic.twitter.com/R5LDifJtyn — Gran Hermano (@GranHermanoAr) March 1, 2023 Más tarde, volvió a arremeter contra la exdiputada y la comparó con su contrincante, Alfa. "", dijo ante la escucha en silencio de Nacho y Rodo.

Live Blog Post Gran Hermano 2022: novedades en la casa Santiago del Moro les anunció a los jugadores que los últimos cuatro que lleguen a la final podrán recibir, cada uno, a un ser querido de visita. Este anuncio aumenta las expectativas de algunos de ellos, en particular de Romina que quiere ver a sus hija o de Julieta que pidió la visita de su novio. Además, el conductor avisó que este próximo lunes recibirán una sorpresa muy especial, luego de que el domingo uno de ellos sea eliminado. Gran Hermano Captura Telefe

Live Blog Post Apagón masivo: la casa de Gran hermano se quedó sin luz La casa de Gran Hermano se quedó sin luz en varias oportunidades este miércoles debido al apagón masivo en el AMBA y varias provincias. Los participantes se sorprendieron después de notar que hubo una considerable baja de energía que llevó a que la casa se quede sin luz. Gran Hermano corte de luz Redes sociales

Live Blog Post Traición y escándalo: Martina Stewart, de Gran Hermano, se puso de novia con su cuñado Luego de estar envuelta en diferentes escándalos por sus declaraciones sobre la bisexualidad, Martina Stewart de Gran Hermano fue acusada de “romper una familia”. Sucede que le habría sido infiel a su novio con su propio hermano y en su propia casa. Martina Gran Hermano Redes sociales

Live Blog Post Escándalo en Gran Hermano: por esta causa Juliana se quedaría sin su millonario contrato Luego de que Gran Hermano decida la expulsión de Juliana Díaz por haber filtrado información del afuera a los participantes, la exjugadora recorrió diferentes programas refiriéndose a la situación. En uno de ellos reveló intimidades de la producción y podrían romper su contrato millonario. Juliana Gran Hermano Redes sociales

Live Blog Post Gran Hermano 2022: la fuerte denuncia que pone en jaque el juego y su rating A pocos días del final de Gran Hermano, las redes sociales denunciaron que uno de los participantes finalistas se quedó por “acomodo”. Aseguraron que hay suficientes pruebas para demostrar que la idea de la producción es consagrarlo como ganador y sacar a tiempo a dos rivales. Marcos Nacho Gran Hermano 2022 Redes sociales