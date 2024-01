Gran Hermano: el incómodo momento de la novia de Lisandro cuando le mostraron el acercamiento con Juliana Furia

Es que, desde la partida de Isabel Denegri, el asesor financiero se acercó más a Furia, compartiendo juegos, cama, risas y momentos de complicidad.

La más reciente fue cuando se vio la charla entre los participantes, donde se tuvieron un momento de risas después que Juliana ya no oculte su sentimiento por el participante de 33 años. “Vos me diste un beso de las buenas noches ayer”, consultó y recibió una respuesta sin filtros: “Sí, se llama el beso de la muerte”.

“Igual un poco fue un beso, pero como me dijiste que no gustás de mi dije ´no, pará. No te vas a regalar tanto, Furia’”, le reprochó, pero Navarro sorprendió al resto de la casa y los televidentes con la respuesta: “No dije que no gustaba de vos, dije que tengo novia, nada más”.

Embed - Todo sobre "Juliandro/Furicha", el shippeo que nadie esperaba - Gran Hermano

La novia de Lisandro Navarro opinó sobre la relación con Juliana Scaglione

Mientras crece la ilusión de los televidentes de Gran Hermano por un posible romance entre Lisandro Navarro y Juliana Scaglione, desde afuera, Milagros, la novia de Licha lo apoya y entiende el juego.

Hace unos días, la joven había contado que la relación con el hermanito “es una relación muy reciente”. “Nos veíamos 3 veces a la semana y mientras lo conocía me fui enterando de todo esto de Gran Hermano”, contó.

Este domingo, después de ver el breve video de cómo es el día de ambos participantes Santiago del Moro pidió la opinión de la nutricionista y sin titubeos sentenció: “Lo re banco. Que juegue”, mientras de fondo la tribuna gritaba y pedía “poliamor” entre la joven y los participantes.