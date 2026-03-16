Andrea del Boca repasó "los mejores recuerdos" de su relación con Luis Miguel

La cantante recordó las versiones de romance y reconoció "fue una relación especial", pero deslizó: "Lo que pasó en Mónaco queda en Mónaco".

Luis Miguel y Andrea del Boca en Mónaco en los World Music Awards de 1990.

Andrea del Boca detalló al resto de sus compañeros en Gran Hermano 2026 por qué la canción Sueña de Luis Miguel es "muy especial" para ella y aseguró que tiene "los mejores recuerdos" de su encuentro con el cantante puertorriqueño durante una premiación en 1990.

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"Es una canción muy especial, de alguien muy especial para mí, y que tiene relación con alguien más especial para mí", explicó la cantante mientras sonaba el tema.

"A Micky lo conocí hace muchísimos años en Mónaco. Y la verdad es que... tengo los mejores recuerdos", deslizó entre sonrisas la artista y repitió su célebre frase: " Lo que pasó en Mónaco queda en Mónaco ".

La actriz contó que Sueña también se relaciona con el nacimiento de su hija. " Cuando estaba embarazada, le pedí al médico si podía escuchar música en el momento del parto, y me dijo que sí ", relató la actriz y precisó: "Elegí esta canción y justo nació mi hija en ese momento".

ANDREA DEL BOCA RECORDÓ LO QUE VIVIÓ CON LUIS MIGUEL "Fue una relación especial" @intrusos #Intrusos26Años pic.twitter.com/inBQXli7jj

" Es muy especial para mí porque reúne todo ", concluyó Del Boca sobre el tema y agregó: "El amor renacerá. Así que apuesto a eso".

Qué pasó entre Andrea del Boca y Luis Miguel

Los dos artistas fueron fotografiados juntos en Mónaco en el contexto de la entrega de los World Music Awards, un evento que reunió a numerosas figuras internacionales de la música y el entretenimiento.

En 1990, tanto Andrea del Boca como Luis Miguel atravesaban uno de los picos más altos de popularidad de sus carreras: ella era una de las grandes protagonistas de la televisión argentina, mientras que él ya se consolidaba como el Sol de México de la canción romántica en América Latina.

Andrea del Boca Instagram Luis Miguel Publicación de Andrea del Boca sobre su encuentro con Luis Miguel. Instagram

En aquel viaje también estuvo presente el conductor Juan Alberto Mateyko, quien años después contó que compartieron distintas actividades durante esos días en el principado europeo. Según esos relatos, el cantante y la actriz coincidieron en cenas y salidas durante el evento, lo que alimentó las versiones sobre un vínculo cercano entre ambos.