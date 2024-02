La casa de Gran Hermano quedará revolucionada con la salida de un participante como expulsado luego de que el teléfono rojo suene. Sin embargo, lo que no saben los jugadores es que volverá luego de unas horas. Santiago del Moro le reveló información oficial a Gastón Trezeguet antes de contarlo.

Gran Hermano 2023 Teléfono Rojo expulsión y repechaje Capturas Telefe

Esto pasará el martes y comenzará el desafío por la casa y terminará el miércoles. Como el expulsado no puede salir a jugar, pasará a la final directamente que se jugará cuando retorne a la casa: “No pierde la posibilidad de jugar. Tendrá comida en abundancia”.

Lo cierto es que esto ya se hizo en Gran Hermano Chile, pero fue con dos participantes y sin teléfono rojo, y al regreso desató un escándalo entre compañeros. ¿Se hará con la misma dinámica?

La dura sanción de la producción de Gran Hermano que puede cambiar rotundamente el juego

La participante Rosina Beltrán recibió una fuerte sanción por un hecho puntual que habían advertido. Mientras se realiza el Congelados, los jugadores deben estar quietos sin moverse un centímetro. Pero la uruguaya no lo respetó y la castigaron.

Gran Hermano Redes sociales

“Quiero aclararles que la regla del Congelados son claras: no se puede reaccionar, no se puede hablar, etc. ¿Está claro?”, indicó la voz de GH a los jugadores. ¿Pero por qué? Sucede que ella habló en el juego y preguntó por su gata, Mágica.

“Rosina, lamentablemente a tu madre le has preguntado por Mágica, tu gatita. Eso significa sanción. Mañana no vas a poder participar de la prueba del líder”, le anticipó Gran Hermano y agregó: “Tampoco vas a poder participar por la casa. Espero haber sido claro. Son las reglas”.