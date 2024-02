La dura sanción de la producción de Gran Hermano que puede cambiar rotundamente el juego

Las reglas en la casa son estrictas y si una de ellas no se cumple, la participación de los jugadores puede verse afectada gravemente. Y ahora, una de las hermanitas quedó al borde de la nominación.

La participante Rosina Beltrán recibió una fuerte sanción por un hecho puntual que habían advertido. Mientras se realiza el Congelados, los jugadores deben estar quietos sin moverse un centímetro. Pero la uruguaya no lo respetó y la castigaron.

“Quiero aclararles que la regla del Congelados son claras: no se puede reaccionar, no se puede hablar, etc. ¿Está claro?”, indicó la voz de GH a los jugadores. ¿Pero por qué? Sucede que ella habló en el juego y preguntó por su gata, Mágica.