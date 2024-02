Gran Hermano 2023: Romina Uhrig entró a la casa y reveló información clave que podría condicionar a los participantes

En primer lugar, ya se había mostrado en contra de los pensamientos en contra de las furiosas y eso lo notaron las redes sociales. Consideraron que entró para “desestabilizar a Furia” y que le salió mal porque Juliana es líder y no puede ser nominada.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TronkOficial/status/1755145929345106028&partner=&hide_thread=false BAUTI: Se que no vemos todo de todos pero gente que se ha ido y decis que loco que no hayan bancando a esta persona, puntualmente pienso en Alan que acá adentro todos los querian



ROMI: Ustedes piensan que el estar con Sabrina, una chica con novio, pudo caer bien?#GranHermano pic.twitter.com/eNiV2Shyxt — TRONK (@TronkOficial) February 7, 2024

Uno de los ejemplos fue cuando Bautista le expresó que no entiende por qué la gente no banca a ciertos personajes que adentro de la casa aman. “Puntualmente pienso en Alan” y ella le contestó: “¿Ustedes piensan que el estar con Sabrina, una chica con novio, pudo caer bien?”.

Eso dejó un mensaje de las cosas que gustan y no gustan del todo afuera y podría ayudarlos. Además, Emma le expresó dudas al momento de elegir las personas que quiere votar y ella lo miró a modo cómplice. “Vos ya sabés a quién votar. Ah no, cierto que no podés”, le dijo en referencia a Furia.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/adrianabravist6/status/1755166128043651275?s=20&partner=&hide_thread=false #GranHermano Rosi:No sé si podré dormir.Estoy muy exaltada.Lucía:Es mucha información.Rosi:Tu entrada revolucionó mi existencia.Lucía: Lo estoy pensando mucho.Rosi:Tengo la cabeza en otra.Emma:No sé a quien nominar.Romina hace carita:ya sabés a quien.Ah cierto,no podés.Por Furia. pic.twitter.com/kGrB2GPBjg — @adrianabravista (@adrianabravist6) February 7, 2024

Eso es considerado como dar información o ayudar a sus votos cuando no tiene que hacer eso. Ella también tiene que votar a favor y en contra los jugadores. Deberá dar votos de una nominación normal y lo mismo, pero de manera positiva.

Gran Hermano 2023: se filtró quiénes son los dos primeros nominados de la casa

La casa de Gran Hermano atraviesa momentos complicados porque los ánimos no atraviesan sus mejores momentos. En medio de este caos, este miércoles nominarán en la gala en vivo y a quien no pueden destinar votos es a Furia, la líder. Pero ya se filtraron dos de los que quedarán en placa.

Manzana Gran Hermano 2023

Lo que se sabe es que al Juliana Scaglione ganar la prueba de liderazgo en una peleada final con Joel y Virginia, y ella no podrá ser parte de la placa. Además, al deducir a quién puede salvar, en tal caso que quede nominada su amiga Agostina, podría salvarla.

De esta manera, todo parece indicar que dos de los nominados serán Manzana, Emmanuel y posiblemente gran parte del “imperio furioso”. ¿Se hará efectivo?