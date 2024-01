Gran Hermano 2023: la fuerte pelea entre Isabel y Furia que no dejó dormir a nadie en la casa.

Las dos participantes se enfrentaron este martes por la madrugada debido a que Furia y su grupo mantenían una charla en la habitación y no dejaban dormir a la sommelier que se quejó levantando la voz: “Quiero dormir”. “Dormite. Nadie dijo nada de vos”, respondió la doble de riesgo.

"Estoy durmiendo y vos estás con dos huevitos rompiendo las bolas. Por qué no se comen todos los huevos y se dejan de joder", disparó Isabel en referencia al tema de conversación que mantenía el grupo de "las furiosas". Entonces ambas comenzaron a exigirle a la otra que se la respete.

"Vos no podés pedir respeto, vos no podés pedir nada", indicó Isabel y Furia le contestó sin vueltas: "Sí, puedo pedir lo que se me cante porque soy igual a vos". Entonces la mujer de 65 años comenzó a acercarse a la cama de la polémica participante que agregó: "Soy una persona igual que vos y por eso estoy acá".

"No, no sos una persona", fue la contundente contestación de Isabel que despertó la ira de Juliana y los gritos aumentaron. Entonces, todos sus compañeros empezaron a ingresar a la habitación para intentar separar a las dos jugadoras.