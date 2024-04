Gran Hermano 2023: Furia pidió que ingrese una reconocida influencer y explotaron las redes sociales

“Por ahí es alguien de las redes, por ahí es alguien famoso, por ahí es alguien de otro país. Aún no está definido, chicos, o sí, no sé, ya se van a enterar. Esto es power, chicos”, indicó Del Moro en el programa.

Embed - Furia pidiendo a Anto Pane

Ante esto, Furia pidió a la menos esperada: “Entra Anto Pane, es un escándalo. ¡Entra Anto Pane!”. Sin embargo, la influencer reveló que no entraría a la casa porque considera que, a esta altura, no está en su objetivo.

“Me encanta Furia, desde que empezó el reality me nombró cincuenta veces. La amo, me encanta, pero no entraría ni en pedo a Gran Hermano. Ya está supérenlo. No tengo 18. Ahora estoy más por el lado de producción, haría mi propio reality. Hoy estoy para más, sin desmerecer el juego que está buenísimo”, sentenció Pane.

Se postergó la final de Gran Hermano 2023: ¿confirmado el segundo repechaje?

El programa Gran Hermano 2023 terminaría a mediados de julio de 2024, de forma que se trataría de una postergación teniendo en cuenta que iba a concluir en junio.

Gran Hermano final Redes sociales

Quien se encargó de confirmar la noticia fue @ElLauchaOkey en X (ex Twitter), donde reveló: "Se postergó la final de Gran Hermano. Mediados de julio". Con estas palabras consiguió hacerse viral y las respuestas se llenaron de críticas contra la producción de Telefe.

De esta manera, tendría una duración mucho más extensa que la 2022-23, ya que en esa ocasión estuvo al aire 161 días y ahora se habla de, como mínimo, 210. Así, quien se consagre en esta edición se quedaría con el Gran Hermano Argentina más largo de la historia.