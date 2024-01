Gran Hermano 2023: dos participantes más quieren abandonar la casa

La primera en expresar su malestar había sido Carla "Chula" De Stefano , quien sorprendió a sus compañeras del grupo de "Las Furiosas". "Extraño mucho, me tengo que ir. Me gustaría que me voten todos y voy a pedir afuera que me voten para irme si estoy en placa, porque la estoy pasando mal", confesó hace unos días.

Los motivos de Carla se relacionan con su familia, pero en las últimas horas otros dos participantes manifestaron que están pensando en abandonar por la presión del juego y porque ya no soportan la convivencia: se trata de Alan Simone y Sabrina Cortez.

Al hablar sobre las personas con las que se lleva mal dentro de la casa, la mendocina reconoció: "Yo siento que en algún momento me pueden quebrar, darme ganas de irme por mis propios medios". "Creo que son días. Lo venía pensando ayer y hoy también", agregó.

Alan y Sabrina hablan sobre abandonar.

Alan dice que hoy pensó todo el día en irse y que ya tiene la estrategia para irse: "si me quiero ir ya se lo que tengo que hacer... sanciones"#GranHermano

Alan redobló la apuesta y reveló que hasta armó un plan para ir a placa. "Yo ya lo pensé hoy todo el día. De última, la estrategia para irme ya la pensé, es una pavada: sanciones", afirmó. El joven señaló que, si en algún momento decide que quiere abandonar la casa, empezará a "hacer cosas" para ser castigado con la nominación.

"Tampoco es que estoy triste. Si estuviera desesperado por irme, si me agarra una crisis, sí, agarro la puerta y me voy, pero no. Todavía no estoy como para decir 'me voy', pero sí pensé una par de veces cómo sería si me quiero ir", reconoció.

La conversación causó polémica en redes sociales, donde muchos usuarios cuestionaron que Alan y Sabrina superaron un exhaustivo casting y deberían valorar su lugar. Otros señalaron que no pueden abandonar la casa por decisión propia ya que, según trascendió, la producción les cobraría una importante multa económica.

Gran Hermano en llamas: el grito que reveló información de afuera y podría cambiar radicalmente el juego

En Gran Hermano 2022 los gritos afectaron porque revelaron estrategias de juego y, en la nueva edición, fueron pocas las intervenciones de la gente desde afuera. Pero una de ellas impactó a la casa y fue una información respecto a la vida privada de Lisandro.

Sabrina, Rosina, Joel, Emanuel y Lucía estaban en un rincón de la casa cerca de la puerta de salida descansando al fresco. Todo era tranquilidad hasta que escucharon que una persona estaba gritando y se quedaron en silencio para identificar lo que decía.

En la casa gritaron "Licha cornudo" y no saben si decirle o no. Adivinen cuánto durará el secreto #GranHermano



( @suav3seda)



— fefe (@fedeebongiorno) January 5, 2024

Pasaron unos segundos tras un confuso grito para luego escuchar "Lisandro cornudo". Eso daba a entender que la novia del jugador estaba siendo infiel afuera y él suele mencionarla en las galas y le manda saludos, es decir, la relación va seria y lo reconoce.

Esto impactó en la casa y sus caras dijeron todo. Dudan si contarle o no lo que escucharon, por el momento no lo hicieron, pero pueden usar esa estrategia para poder desequilibrarlo. De esta manera, pueden hacer que se enoje y que quiera abandonar o simplemente que esté con una persona dentro de la casa.