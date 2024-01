Esta revelación sucedió en un momento que Florencia se acercó a Carla para conversar, ya que suelen contarse chismes sobre lo que ocurre en el día a día. La respuesta de la bonaerense de 46 años fue la siguiente: " No te puedo contar nada porque me quiero ir . Ya está, ya estoy mentalizada con eso, me quiero ir y necesito irme ".

Lo que no sorprendió al público fue su justificación: "Extraño mucho, me tengo que ir. Me gustaría que me voten todos y voy a pedir afuera que me voten para irme si estoy en placa porque la estoy pasando mal". Con estas palabras, hizo referencia a su familia, pero sobre todo a sus hijos.

Embed CARLA SE QUIERE IR; VA A PEDIRLE A LOS CHICOS QUE LA NOMINEN Y A LA GENTE QUE LA VOTEN



FLORENCIA: contame algo



CARLA: no te puedo contar nada flor, me quiero ir #GranHermano pic.twitter.com/rMweNcXTaq — aaron (@aarontsuarez) January 3, 2024

En más de una ocasión, Carla dejó en claro para la audiencia y sus compañeros de Gran Hermano que no puede vivir sin su pareja Hugo ni sus hijos, por lo que ahora se mostró decidida de irse si así lo decide el público. Esto generó reacciones muy diversas, ya que muchos señalan que si se quiere ir, directamente lo haga sin esperar al domingo.

Gran Hermano 2023: el careo entre Isabel y Furia luego de la picante pelea

Juliana "Furia" Scaglione e Isabel De Negri, dos de las jugadoras de Gran Hermano 2023, se enfrentaron en una picante pelea durante la madrugada del martes y levantaron la temperatura de la casa más famosa del país.