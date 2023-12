Gran Hermano 2023: apuntan contra Sabrina por entrar después y ya ser líder semanal

Sabrina se convirtió en la primera líder semanal de la nueva edición del reality show y rápidamente se evidenció el recelo de sus compañeros. En diálogo con Bautista , Lucía y Williams , la mendocina remarcó lo que sintió en las últimas horas: " Yo agradezco porque no me di cuenta de nada de eso, yo entré e hice lo que me pidieron que haga, nada más ".

Pero no terminó allí, sino que continuó hablando al respecto y se lamentó por la situación. "Obviamente quería ganar, pero por mí. Acá vengo a jugar también, no vengo a tomar mate nada más. No me imaginé que estaban todos enojados conmigo", aseguró con cierta angustia.

Por el lado de Lucía, decidió defenderla y ponerse de su lado: "Yo miraba las caras y pensaba '¿qué pasó?', ya está, tiene los mismos derechos que nosotros. Si hubiéramos entrado 2 semanas antes sí sería una paja, pero ya está". Así, comenzaron a dividirse los bandos de Gran Hermano 2023-24 y el juego está en marcha.