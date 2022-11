Gran Hermano 2022: Walter "Alfa" recibió una sanción por un repudiable gesto sexual a Coti

Gran Hermano Alfa y Coti Gran Hermano. Alfa y Coti, otra polémica. Captura Telefe

Gran Hermano: la charla desagradable entre Walter Alfa y Coti

"Se zarpó con vos, ¿no?", preguntó Juan a Coti que explicó: "Sí, yo le estaba diciendo basta, porque no me estaba gustando. Estaba acostado, me dijo 'me estoy por cambiar, estoy en bolas. Tapate los ojos'". "Bueno, me tapo los ojos. Él se levanta y se cambia... Después me dice 'no me mires, me estas espiando'. Le digo 'che, dejá de joder'", agregó la joven.

Luego, le cuenta el hecho a Daniela: "En un momento se acuesta, se tapa con la frazada... pone la mano así, tipo levantada y me dice "mirá, mirá mirá".

"Mirá... mirá Cotita, 10 de circunferencia Cotita, mirá, un desodorante", se escucha decir en audio al Alfa.

Y sigue Coti: "Entonces el Cone estaba como jajaja también. Viste cuando cos decís jajaja. Re incómodo. Y ahí Maxi se levanta y le dice...". "¿Tomaste la pastillita, vos? ¿Cómo te vas a perder así? Tiene 20 años la chica, ni en chiste hagas eso", le llama la atención Maxi ante la situación desagradable que escucha en la habitación.

Gran Hermano llamó a Walter al confesionario

El Gran Hermano llamó al confesionario a Walter "Alfa": "Necesito que me escuches con mucha atención... Te convoqué para referirme a la situación que tuviste con tu compañera Coti. No voy a permitir de ninguna manera que te expreses en esos términos o mantengas este tipo de conductas en mi casa. Te comunico que el reglamento es muy claro sobre los comportamientos que quebrantan los límites del respeto. Te voy a pedir que reflexiones sobre lo sucedido e informarte que se te aplicará una sanción".

La sanción de Gran Hermano a Walter "Alfa"

Por su acción repudiable a Coti, Walter El Alfa fue nominado por el Gran Hermano y se sumó a la placa final donde la gente deberá eliminar a un participante. La decisión tomada fue comunicada frente a todos los chicos que se quedaron en silencio luego de las palabras pronunciadas por el dueño de la casa.

"Te anticipé que ibas a ser sancionados. Mi decisión es... Walter, estás nominado", expresó el GH.