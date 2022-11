Juan, tras ser eliminado de Gran Hermano 2022: "Me equivoqué en ir al choque y estoy arrepentido"

https://twitter.com/GranHermanoAr/status/1592318953690472448 ¡El día después de la eliminación! Juan habla en exclusiva con Santiago del Moro.



Mirá ahora el íntimo en https://t.co/Ppl6ji2TwC #GranHermano #GH2022 pic.twitter.com/kXewzhYSIZ — Gran Hermano (@GranHermanoAr) November 15, 2022

Al momento de encontrar las causas de su salida, Juan explicó que "fui muy derecho al choque, me equivoqué y estoy arrepentido. Entré a la casa con una idea clara y no lo fue para afuera".

"Jugué mal, está muy claro. Estoy tranquilo porque mis hijos, mi nieto, mis hermanos y mis amigos saben qué clase de persona soy. No encontré el rumbo, me equivoqué y perdí el sueño de mi vida. Fue un juego que me salió mal", resaltó, entre lágrimas, el taxista de 42 años.

"Siento que Alfa jugó sucio"

Juan explicó que uno de motivos que lo hizo incomodar, durante la última semana que estuvo en la casa, fue la reacción de Walter: "Estaba enojado con Alfa en el último tiempo. No me dominó, pero siento que jugó sucio. Me persiguió durante 48 horas en la casa, me trató de mala persona. Él iba a un sector y yo me iba, no quería ir al choque".