Gran Hermano 2022: una participante se bañó desnuda en vivo

Jabornisky, de 21 años y nacida en Misiones, tomó esa determinación que sorprendió a todos. Cuando habló con otra participante, María Laura Álvarez, le manifestó que "el que quiera mirar, que mire" . Luego t uvo una fuerte frase al referirse a las cámaras y su hartazgo: "Se van a la puta" . Y siguió: "Me terminé bañando en bolas, boluda" . Esta conversación entre Mora y su compañera tomó repercusión en las redes sociales.

Mora Jabornisky.png Mora Jabornisky se bañó sin ropa en Gran Hermano. Captura de pantalla de Telefé

Por otro lado, al momento de presentarse para Gran Hermano, la posadeña dio a conocer que está en pareja con un hombre llamado Sebastián y sobre esto sentenció que "tenemos una relación abierta, aunque no es poliamor sino que él puede salir y estar con quien quiera y yo lo mismo. Probó y volvió a mí, eso me alimenta el ego", dando pistas de esta manera sobre cómo es una parte de su personalidad.

Luego, afirmó: "Me encanta hacerme la linda, la verdad es que sé que lo soy y me gusta mucho histeriquear". Después de la emisión de este video en Telefe y su publicación en Twitter, hubo comentarios que se mezclaron entre el apoyo y la crítica a Mora: "Banco, banco", escribió una usuaria y otra redactó que "vamos, Mora... 6 puntos para vos!!! Tu carisma dice mucho. Danos más de lo que esperamos. Ojalá no te calles nada!! Y aguantes hasta el final. Fuerza y Suerte!!! Aguante Misiones!!!"

Jabornisky está participando en Gran Hermano junto a 17 participantes más: Juan Ignacio Puente, Lucila Villar, Walter "Alfa" Santiago, Maximiliano Giudici, Constanza Romero, Agustín Guardis, María Laura Álvarez, Tomás Holder, Juan Reverdito, Martina Stewart Usher, Daniela Celis, Marcos Ginocchio, Julieta Poggio, Thiago Medina, Romina Uhrig, Alexis Quiroga y Juliana Díaz.

El video completo de la presentación de Mora Jabornisky para Gran Hermano