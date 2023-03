Gran Hermano 2022: un exparticipante reveló que la producción elige quién se va del programa

El exparticipante Juan Reverdito reveló que la producción de Gran Hermano 2022 arma los tapes según quién quiere que se vaya cada domingo y dejó en evidencia a Telefe. Incluso, remarcó que no lo tienen en cuenta para los debates y que no son justos a la hora de la elección.

En diálogo con el programa televisivo Mañanísima, Juan aseguró: "No pienso que hay fraude, pero sí sostengo que inflan a algunos participantes . Y en los debates, cuando quieren sacar a alguien o perjudicar a un participante, lo hacen con los tapes y se termina yendo esa persona el domingo". De esta manera, el cuarto eliminado de Gran Hermano 2022 dejó al descubierto al canal.

Gran Hermano 2022, Juan Juan tuvo un paso fugaz por Gran Hermano 2022. Captura Telefe

Por otro lado, hizo mención a su ausencia en los programas nocturnos: "Yo pedí mucho tiempo ir a los debates y me dijeron que estaba la grilla ocupada de esa semana y que tenía que seguir esperando. Hace 10 días me dijeron que yo quedé en el tiempo y que tampoco me iban a poner una alfombra roja para ir". Así, queda claro por qué está enfadado con la producción.

Para finalizar, Juan Reverdito remarcó cómo se siente: "Estoy enojado porque no me tienen en cuenta y yo creo que más allá de que haya jugado mal, me considero parte de Gran Hermano por más de que estuve un mes nada más. Hay gente que salió de la casa antes que yo y sigue estando en los debates".