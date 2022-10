Gran Hermano 2022: Tomás Holder reveló qué le pusieron en el bolsillo antes de entrar

“Necesito que chequees tus bolsillos”, fue el pedido explícito de la voz de Gran Hermano y continuó: “Te pido que no la abras, que te quedes tranquilo. No hay sanción, no hay nada porque no tenés nada que ver”. Eso sucedió en los momentos posteriores al aire de la primera gala, por eso no lo filmaron en vivo.