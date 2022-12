Gran Hermano 2022: Thiago cruzó a Coti por sus polémicas actitudes y explotó la casa

Coti comenzó a fijarse qué tenía Marcos Ginocchio entre sus pertenencias , ante lo que Thiago fue muy claro al respecto: " No le revises, Coti" . En la habitación de los hombres, también se encontraban Alexis "Conejo" Quiroga , quien no dijo nada en ningún momento, y Ariel "Gatito" Ansaldo , quien apenas se expresó sobre el tema.

"No quiero ser partícipe de eso. ¡No le revises los cajones!", remarcó Ariel, para luego acostarse sobre su cama. Luego de estas palabras de ellos dos, Coti les señaló: "Lo que haga yo, déjenme hacer a mí. ¿Qué les importa a ustedes?".

Thiago no se quedó callado ante esta respuesta de la correntina y fue por más: "Vos hace lo que quieras, pero no le revises porque nadie te va a revisar tu cajón. No tenes que revisar las cosas". Como suele hacer Constanza, ante cada situación tensa ataca a quien la pone en la situación de "villana". "No sé quién sos vos para decirme. Si no lo hacen -los demás-, bien por ellos, yo lo hago", concluyó.

Por el lado de quien fuera líder semanal tres veces hasta ahora, este dio una última consideración sobre el tema: "Eso es mala educación igual, quedas mal". Vale recordar que Thiago reveló que ya no soporta a Coti.