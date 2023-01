Gran Hermano 2022: Thiago consiguió trabajo alejado de los medios y podrá cumplir su sueño

En diálogo con Resumen Blue de Mitre Live, la hermana de Thiago reveló: "Le consiguieron un trabajo de encargado de edificio en el barrio". Este empleo no es lo que el ex Gran Hermano 2022 había informado que tenía en mente en sus presencias en los distintos programas de Telefe, pero es un comienzo para tener un ingreso propio .

Días atrás, Thiago había revelado: "Antes me decían de alquilar y te decía 'ni loco', pero ahora sé que mis hermanos pueden arreglárselas sin mí. Me gustaría estar solo un tiempo y ver lo que es salir adelante". De igual manera, el joven aseguró que tiene en mente la posibilidad de vivir con Daniela Celis cuando esta deje la casa del reality de Telefe.

Cuando estuvo en el programa A la Barbarossa, Thiago había señalado: "Me gustaría salir a trabajar y arreglar aires acondicionados, la electricidad y eso me gusta mucho. Cualquier cosa que me de la vida para salir adelante". Esto podría ocurrir en el futuro, ya que ahora se deberá centrar en su flamante trabajo como encargado de edificio.