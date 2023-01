Gran Hermano 2022: se viralizó el perfil de Nacho en una aplicación de citas y es furor en las redes

En el tweet de la usuaria @renamarchionni, aseguró: "Hace unos meses me había hecho una cuenta en Tinder para joder y nunca más volví a entrar. Recién entré y resulta que matcheé con Nacho de GH y nunca supe que me habló, estoy triste". Esta publicación fue visualizada por casi 3 millones de personas, con más de 57 mil que le dieron me gusta.