Gran Hermano 2022: se filtró el nombre del primer finalista del reality

Como Gran Hermano se extendió por una semana más, se está llevando a cabo la última prueba del líder . Eso indica que un participante saldrá con inmunidad , no podrá caer en placa y pasará a la final de manera directa. Quienes pelearán por un lugar serán Marcos y Romina.

Se consagrará el primero que logre hacer llegar esos cubos hasta el suelo, aún no se definió si serán dos cubos para cada uno o solo uno. Ambos finalistas tienen destreza para este tipo de ejercicios, pero quedó demostrado que en el mano a mano suele ganar Marcos.

Esto indica que esta noche se conocerá el primer finalista y esto condicionará el juego tal como los televidentes esperan según indican en las encuestas. De ganar Marcos, podría irse Romina y, de ser líder la exdiputada, la que podría dejar la casa sería Julieta.

Polémica en Gran Hermano 2022: la censura de la producción que salió a la luz en vivo

Luego de los rumores de acomodo de algunos participantes en Gran Hermano como Julieta y Nacho, la producción tomó una drástica decisión que evitaría que las redes sociales duden de la verdad del reality. Por eso, Romina fue advertida en el confesionario y ella lo reveló a sus compañeros.

https://twitter.com/slasheriana/status/1635810452641816582 romina diciéndole a julieta que no hablen del gran primo por que ya les avisaron que no toquen el tema, que no se note al acomodo de estas dos #GranHermano

pic.twitter.com/GtSwOK05Bo — (@slasheriana) March 15, 2023

“Juli, no podés decir nada de eso”, le recordó Romina e interrumpió el relato de su compañera. Ella aseguró que no iba a decir nada, pero explicó que hablaba sobre verlo físicamente. “Igual no quieren que hablemos, por las dudas, nos van a ganar a pedos a todos”, expresó.

Luego admitió que había tomado esa postura porque le habían advertido previamente: “Ya me llamaron al confesionario y me dijeron que no lo nombremos”. Esto se debe a los rumores de acomodo en redes sociales respecto a algunos participantes.