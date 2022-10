Gran Hermano 2022: Santi Maratea dejó mal parado a Holder por un mensaje privado

En primer lugar, mediante una captura de pantalla de la conversación, puede leerse que Holder le respondió una historia a Maratea el 15 de junio de 2020 y le escribió: " Sos hermoso ". Allí, el influencer agregó una frase en inglés que demostró ironía . "Pretends to be shocked", lo que quiere decir " Pretende estar sorprendido ", fue lo que le sumó al posteo.

Pero no solo eso, sino que Santi Maratea luego realizó un TikTok con esta fotografía detrás y dijo la frase: "¿Holder es el que dice que tiene un personaje de homofóbico? Típico de homofóbico". Con esto, el influencer se refirió a los dichos del propio participante de Gran Hermano, quien fue muy polémico al explicar su "personaje".

Santiago Maratea historia La publicación de Maratea en cuestión. Instagram

"Hago un personaje en las redes de un Tincho medio clasista, un poco homofóbico, típico rugbier viste. A la gente lo hace reír mucho y me encanta. Me encanta verme gigante, esa sensación de estar todo venoso, grande, me gusta", fue la carta de presentación de Holder en el día del ingreso a la casa de Gran Hermano. De esta manera, Maratea lo dejó en una posición de mucha falsedad.