Gran Hermano 2022: salió a la luz la identidad de "Gran Primo" y crecen los rumores de fraude

En el video que se vio al aire, la exdiputada se mostró "muy confundida" y detalló a sus compañeras del juego porqué estaba así: "Hoy me confundí más porque hablé con ‘Gran Primo’ y como que ya tenía tomada la decisión, pero me dijo unas cosas y me hizo confundir mucho”.

En medio del escándalo por la aparición de Big que daría información para la votación, el conductor del cilco, Santiago del Moro, aclaró que se trataba de "Juan", que sería el psicólogo de los participantes de GH que tiene el trabajo de escuchar y asistirlos.

Otras versiones sobre la identidad de "Big Primo"

Luego de la palabra oficial de Gran Hermano 2022 sobre la aparición de "Big Primo", a horas del anuncio del nuevo eliminado de la semana,quien hablaría con los participantes del reality por las declaraciones de Romina y que "es el psicólogo", según reveló el conductor Santiago del Moro, aunque hubo otras versiones sobre la identidad de esta "nueva persona".

El conductor del programa de espectáculos LAM por América, Ángel de Brito, avaló la idea de que "Big Primo" es quien "habla con los chicos en el turno noche”, en referencia a quien suplanta a Rodrigo Vals, “la voz” del programa, cuando no está presente.