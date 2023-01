Gran Hermano 2022: Romina y Julieta encararon a Alfa por su relación con Camila y le lanzaron una advertencia

Romina fue quien comenzó por explicarle a Walter lo que ocurre: "Capaz que te vio que afuera tenes aguante, y como quiere ganar, quiere llegar y te das cuenta que no le importa nada . Últimamente me di cuenta que está desesperada, por ahí te quiere dejar mal a vos afuera , ¿entendes? Con la mirada de se metió con una piba de 21 años ".

Ante esto, Alfa se encargó de remarcar que cree todo lo contrario: "Es al revés, si fuera así dirían: 'el más viejo de la casa, se levantó a la más pendeja de la casa'. Yo quedaría ante todo el mundo como 'mirá, el tipo tiene 60 años y puede estar con una de 20'". Tras estas palabras, Julieta fue quien insistió con el tema.

"Yo nomás digo que veo actitudes que no tiene con otras personas acá adentro. Ella es con vos como no es con otras personas", señaló. Por eso, Walter le preguntó de forma muy directa: "¿Vos te pensas que yo soy boludo?".

Gran Hermano Camila Alfa Camila y Alfa tuvieron varias situaciones polémicas. Redes sociales

Con motivo de esta contestación, Romina returcó: "Alfa, eso que te dijo de 'no me abandones'... ¡Por favor!". Estas palabras fueron las que desencadenaron un monólogo por parte de Walter Santiago, quien no se guardó nada.

"¡No, eso es otra cosa! Yo conozco a la gente cuando está mintiendo, cuando es sorete y cuando no. A mí me contó la historia de cómo murió el papá, la piba no está bien, está trastornada, está angustiada, yo lo noté. Está mal y triste, sigue extrañando el padre", explicó. Pero no se quedó solo allí, sino que luego relató cómo fue el día en el que simuló su salida.

Mientras estaban solos en el patio de la casa de Gran Hermano 2022, Alfa le comunicó a Camila que se iba y ella no lo aceptó. "Cuando yo le dije 'me voy', me miró y me dice: '¡No! Acá en el único que me respaldo sos vos'". Esto también molestó a Romina, quien concluyó con un crítico comentario más. "Como si nosotras no le diéramos bola...", remarcó.