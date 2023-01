Gran Hermano 2022: Romina y Alfa se dijeron de todo y comenzó una nueva guerra en la casa

"Me parece que te estás yendo a la mierda. Ubicate, ya cansas. Siempre lo mismo", comenzó. Pero no solo se quedó allí, sino que fue muy dura con sus palabras: "¿Sabes qué? Te pido como él, no me hables más. Ya te dije que te ubiques con la forma de decir las cosas, vos te vas a la bosta".

Mientras se levantaba de la mesa del living room, Romina le siguió diciendo cosas: "Encima mentiroso. No me hables más, no me interesa más hablar con vos". Ante esto, Walter le contestó algo similar. "No me hables vos a mí", señaló.

Ya en la cocina y junto a Maxi, la participante de Gran Hermano 2022 continuó con su descargo: "Loco, cansa. Trata a todo el mundo de gordo, él es perfecto, ¿qué le pasa?". Alfa estuvo escuchando atentamente la conversación, por lo que la pelea no terminó allí.

"Mirá que vos también hablas mucho de todos eh", concluyó Walter Santiago. Acto seguido, Romina disparó: "A ver, decí de quién hablo. Vos te cansaste de hablar de todos, de Maxi, del 'Primo', de todos".

Para intentar calmar el ambiente, fue Nacho quien intentó buscar paz en la casa de Gran Hermano: "Sepan que arrancó una guerra".