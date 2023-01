Gran Hermano 2022: qué había adentro de la valija que llevó Santiago del Moro

Maxi Guidici, el líder de la semana dentro de la casa, fue el encargado de buscar la llave y revelar la sorpresa. "Ha llegado el momento de la verdad. Abrila y decime lo que tiene. Esto va a cambiar el juego", anunció el conductor. "Ay, Jesucristo. Ay, Diosito", bromeó el cordobés.

Al abrir la valija, Maxi encontró el típico sobre que contiene todos los comunicados de Gran Hermano. "A partir de este momento queda habilitada la nominación fulminante", leyó. A continuación, Del Moro aclaró las reglas para todos los participantes.

"Cada jugador podrá hacer uso de la nominación fulminante una sola vez durante su estadía en la casa. La nominación fulminante envía a placa de manera directa a la persona elegida por quien la efectúa. Al igual que sucede con la nominación espontánea, el líder de la semana mantiene la inmunidad", explicó.

La inesperada definición de Thiago tras salir de la casa de Gran Hermano

Thiago Medina, el duodécimo eliminado de la casa de Gran Hermano, aseguró que esperará la salida de Daniela Celis, la participante con la que estableció un vínculo, para continuar con la relación que comenzaron en el reality show.

"Me siento bien con ella, voy a estar esperándola afuera. Para mí fue una relación que fue muy linda. Ella es más grande y me sentí identificado. Me gusta estar con ella, tenerla de compañera", detalló el joven de 19 años, quien reveló que le gustaría convivir con la oriunda de Moreno: "Me gustaría ir a vivir con Daniela".