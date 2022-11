Gran Hermano 2022: Martina visitó el programa online y liquidó a Juan

En primer lugar, tras ser consultada por el host digital Diego Poggi, Martina aseguró: " No me gusta lo que hizo . Juntó gente y empezó a decir que no era él , como que el que había jugado así no era él. Sí flaco, jugaste violento y fuiste al choque, no me gustó ". Con los monitos, hicieron el primer complot de esta edición, aunque los restantes hicieron uno nuevo .

Este fue solo el principio, ya que continuó: "No me gustó que le diga a Marcos que yo gustaba de él. Me cae mal ahora". Hay que remarcar que eran muy cercanos en la casa de Gran Hermano, algo que está muy lejos de las palabras actuales de la segunda eliminada.

Con una dolorosa crítica, Martina Stewart detalló: "La gente, adentro, no me quería pero fui siempre frontal, no fui careta y dije las cosas como son. El chabón está jugando el papel de pobrecito, como de 'no fui yo', es un cagón". Así, lo dejó muy mal parado de cara a la próxima gala de eliminación, en la que seguro estará presente.

Por último, la primera mujer eliminada de esta edición de Gran Hermano resaltó: "Juan muchas veces fue al choque y quedamos pegados todos nosotros. Muchas veces fui a decirle 'che, así no'".