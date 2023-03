Gran Hermano 2022: Martina reveló todo lo que le dirá a Julieta cuando ingrese a la casa

Tras la pregunta que realizó, el novio de Martina remarcó: "Entra y decile cornuda, de una. Que se pique. Si no se puede, no importa". Ante estas palabras, la segunda eliminada de Gran Hermano 2022 se mostró un tanto contenida, ya que podría significarle la expulsión.

"No sé si se puede hacer eso. Me costó un montón entrar y me van a echar", concluyó al respecto. De esta manera, evidenció que no puede ingresar a la casa y decir cualquier cosa, ya que incluso podría quedarse afuera antes de entrar.

De igual manera, minutos antes de separarse de su celular, Martina Stewart publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que advirtió que no atacará a nadie. Tras su innecesario video apuntando contra Julieta, quizá la producción de Gran Hermano 2022 le advirtió que podrían dejarla sin el beneficio de volver a la casa y se retractó.