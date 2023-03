Gran Hermano 2022: Marcos Ginocchio le confesó a Holder sus sentimientos por Julieta Poggio

El ingreso de los exparticipantes provocó distintas reacciones entre los finalistas que, con el correr de las horas, les sirve para tratar de averiguar un poco cuál es el recibimiento del programa por parte del público.

Sin dudas, una de las historias que más expectativas generó durante estos cinco meses que trascurrieron desde el inicio del reality show es el shippeo entre Julieta y Marcos, muy alentada por parte de los seguidores.

Sin embargo, la modelo expresó en varias ocasiones estar muy enamorada de Lucca, su novio, que la espera afuera de la casa y que tuvo la oportunidad la semana pasada de ingresar por unos minutos a reencontrarse con su enamorada.

Marcos Holder Gran Hermano Captura Telefe

Pero en las últimas horas, una conversación entre Marcos y Holder agrega un nuevo capítulo a esta novela. Es que el rosarino aprovechó un mano a mano con el "Primo" y le preguntó por su vínculo con la influencer. "Acá adentro, ¿cómo estuviste con el tema de las chicas? ¿te gustó alguien?", quiso saber Tomás.

"La verdad que con esas cosas no me desespero por nada", le respondió el salteño ante la preocupación de Holder por el extenso tiempo que lleva el participante "sin haber estado con alguien".

"Yo aparte te veía pegado con Juli y dije bueno, capaz que pasa algo. Pero tiene novio Juli, no me había acordado de eso", le contó el tiktoker. "No no, súper amiga", aclaró Marcos. "Si tienen una linda relación", agregó Tomás dando por finalizado el cuestionario.

Embed el que empezó tranqui con los temas de conversación para marcos es holder pic.twitter.com/mEiQEjKE3b — fff (@palanttt) March 21, 2023

La final de Gran Hermano 2022 es este lunes 27 y se podrá ver por la pantalla de Telefe. Mientras tanto, restan unos días para saber si finalmente sucederá algo entre Julieta y Marcos.