Gran Hermano 2022: Marcos explicó por qué no le gustaría ser líder semanal

"Qué le vas a hacer. Yo creo que si hay algo que no me gustaría hacer a mí es elegir", respondió Marcos. Esto dejó sin palabras a Agustín, ya que no se esperaba que el Primo le revele esta información, lo que hace que cada vez se agigante más y más su imagen positiva con motivo de su bondad.

Ante la consulta de Frodo sobre qué le afecta de esta tarea, el salteño le remarcó: "Porque es feo, ya lo viste con Thiago". En las últimas semanas, el participante más joven de Gran Hermano 2022 tuvo que elegir entre su amigo más cercano en la casa (Nacho) y su pareja (Daniela), algo que lo dejó en una situación muy complicada y de hecho en esa semana fue expulsada del juego.