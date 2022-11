Gran Hermano 2022: los problemas en la casa por la desastrosa compra semanal.

"Explicame por qué, al último la leche y las harinas", pregunta Juan. Coti responde: "No, no era lo último. Teníamos seis changuitos llenos, juntamos todas las cosas y después volvimos a hacer un repaso y ahí empezamos a cargar las cosas en cualquier changuito".

"No hay café, no hay leche, no hay arroz", sentencia Walter "El Alfa" en otra conversación. "Hacemos tortilla de clara de huevo", responde Romina. "En la caja de té hay 30 saquitos... somos 16", agregó su compañero.

"Bueno, pero no está bien hecha la compra. No felicitemos a gente que hace la compra mal. Porque a mí me volvieron loco una semana que no había tomate", retrucó Juan.

"Esto, todos los lunes es imbancable. Empezar así toda la semana peleando por quien fue a hacer las compras...", le respondió Daniela y se generó un claro cruce. Pero Juan no se quedó callado: "También es imbancable que te critiquen toda la semana si no compras tomate. Poné la balanza en las dos cosas. No quieras quedar bien con una parte de la casa. Tenés que quedar bien con todos".

Después del momento de tensión fue Lucila "La Tora" la que se acercó a Juan y le dio un consejo por el juego. "Así como me dijiste que yo me calle, no reacciones más vos. Se están matando entre ellos, vos no te metas".

"Yo con él me llevo bien, por más que todos lo ataquen yo intento llevarme bien, pero que se ataque conmigo que yo jamás le dije nada...", expresó Romina ante las chicas luego de quedarse enojada por la reacción de su compañero.