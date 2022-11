Gran Hermano 2022: el inesperado blooper en el programa de Verónica Lozano que se hizo viral

Las reacciones de Mora y Lozano no pasaron desapercibidas.

En el programa Cortá por Lozano, armaron un lugar en la vía pública para que la gente se acerque y pueda realizarle una pregunta a exintegrante de Gran Hermano. Una señora, al recibir el micrófono, dijo: "Hola Mora, hola Mora, hola Mora, una pregunta". Tras estas palabras, intentó sentarse en una silla y no acertó con su movimiento, por lo que se cayó al piso y generó risas en el piso .

Inmediatamente, la conductora Verónica Lozano aseguró: "Hoy salimos en Bendita. ¿Está bien la señora? Es lo importante". Con lo primero, se refirió a que en ese programa de El Nueve suelen hacer un compilado de hechos insólitos que se viven en toda la televisión argentina, y esta situación seguro sea parte.

https://twitter.com/Florcarballa_/status/1590062000196853761 La señora se cayó como las esperanzas de Mora de ser la favorita de la casa #GH2022 pic.twitter.com/7a1JqPmK1K — Florencia (@Florcarballa_) November 8, 2022

Cuando la cámara enfocó a Mora, se estaba riendo y no pudo contenerse, por lo que optó por taparse con su mano derecha para simular un poco la situación. En redes sociales, la reacción fue parecida y muchos internautas resaltaron: "No puedo creer que me haya reído tanto de esto, que mala persona".