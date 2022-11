Carlota Prado: "Gran Hermano me torturó psicológicamente de una manera atroz e inhumana"

Prado reveló en una nota al diario El Confidencial de España que se presentó como testigo en la segunda audiencia, y que calificó como una "liberación" porque después de cinco años pudo contar su verdad. "No se trata de lo que me acuerde o no porque está grabado. Él en su momento me confirmó que lo había hecho y el reality me ha torturado psicológicamente de unas maneras que son atroces e inhumanas", opinó.