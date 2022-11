Gran hermano 2022: la Tora hizo trampa en la prueba semanal y peligra su estadía en la casa

La participante nuevamente transgredió las normas del reality, luego de una semana fuerte en donde la concursante decidió no sólo hacer complot, sino sacarse el micrófono eludiendo las reglas de la casa y enfrentándose a los gritos con Walter "Alfa" por los polémicos comentarios que tuvo con Coti.

En esta oportunidad, Lucila Villar se encontraba sola con Nacho en la habitación, agarró cera y se la colocó en las zapatillas de Alexis alias "El Conejo" para complicarlo a la hora de competir en la etapa final de la prueba del líder. Así, La Tora vuelve a poner en la cuerda floja su continuidad en la casa. No sólo por una posible sanción del Gran Hermano, sino también por la decisión que pudiera tomar la gente en caso de que quede en placa.

https://twitter.com/BIGBRO202/status/1592558762795364352 Al parecer la #Torá le puso algo en las zapatillas de #conejo, quien tiene que competir con Nacho para ver quien gana la prueba del líder. Nacho presente. Que opinan? #GranHermano #GH22 #gh pic.twitter.com/XZUdVdPANI — GRAN CUÑADO (@BIGBRO202) November 15, 2022

En redes no tardaron en reaccionar ante el hecho y la criticaron duramente. “Se ha desdibujado tanto la personalidad de la Tora. Siento que todo el tiempo quiere imitar a cierta persona que ya no está en la casa. Que alguien le diga que no da”, comentó una persona haciendo referencia a Juan, último eliminado de Gran Hermano.

En cambio, otros pidieron que se la sancione o incluso que se la expulse: “Sanción por favor, es peligroso para Cone!”, “¿Esto no es motivo de expulsión?”.

En tanto este miércoles se verá como sigue el rumbo de la casa de GH. Por lo pronto, en la emisión de lunes, Santiago del Moro realizó dos anuncios.

El primero tuvo que ver con que se hizo la nominación espontánea, pero no se reveló quién la hizo. El segundo, es que esta semana habrá dos líderes. “Van a haber dos líderes. Ambos se van a tener que poner de acuerdo para salvar a uno”, anunció el conductor del programa. Los dos ganadores de la prueba tendrán inmunidad y no podrán ser votados ni tampoco ir a placa.