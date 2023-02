Gran Hermano 2022: la teoría sobre los nuevos participantes que cambiará el reality rotundamente

Como el conductor especificó que "los que entran, entran a jugar" y que estos “seis integrantes totalmente inesperados ingresarán a la casa y nada volverá a ser igual" . Esto da a entender que no son nuevas mascotas ni exparticipantes.

La teoría del periodista Nacho Rodríguez es que solo ingresan por 15 días y no participarán por el premio final. Con el objetivo puro y exclusivo de "estirar" el programa hasta el 20 de marzo. Esto permite que la audiencia no se aburra con las mismas personas y el rating pueda mantenerse.

La noticia se dio a conocer mediante un sobre dorado y luego mostraron las seis valijas. “Este lunes ingresarán nuevos integrantes/participantes/jugadores a la casa”, decía el comunicado de GH.

Escándalo en Gran Hermano 2022: un video muestra que a Romina le pidieron que salvara a Julieta

Luego de que queden nominados Daniela, Julieta, Tora, Camila y Nacho en Gran Hermano y que la fulminante haya sido utilizada por una participante, la líder de la semana Romina debía elegir a quién de la placa salvar. Sin embargo, Gran Hermano le “sugirió” que cambiara su decisión.

https://twitter.com/adrianabravist6/status/1626425727414415361 Gran Primo,el suplente de Gran Hermano le dijo a Romina que cayó muy mal en la gente la fulminante a Camila.Q en una semana todo cambia.Y q corría riesgo Julieta de irse.Romina iba a salvar a Daniela q la ve más débil pero esa charla cambia su salvación.Moraleja:Julieta ACOMODADA pic.twitter.com/mCbIo0CIHJ — @adrianabravista (@adrianabravist6) February 17, 2023

“Estaba por salvar a Dani, pero cuando Gran Hermano me dijo…” y se tapó el micrófono, fue ahí cuando la bailarina le dijo: “Lo que ya me dijiste, no lo repitamos”. La exdiputada expresó que le pidieron que deje pasar una semana con Julieta porque “se enfría todo”, en referencia al enojo de la gente por la fulminante mal utilizada.