Gran Hermano 2022: la repudiable agresión dentro de la casa que Telefé decidió no mostrar

La agresión al perro de un participante que no mostraron las cámaras de Gran Hermano. Telefe

Desde la llegada de los perros a la casa de Gran Hermano, hubo polémicas y desatenciones por parte de los participantes. Pero en este caso, se trató de una nueva agresión hacia Mora que no fue mostrada en los tapes del programa en vivo en Telefe , pero se hizo viral en redes sociales.

No es la primera vez que Rodo, el padre de Nacho, reta por demás a las mascotas de la casa. Ya se lo vio, tampoco lo mostraron en la transmisión, pero sí apareció en Twitter donde fue repudiado. En este caso, decidió agarrar su ojota y darle golpecitos en el hocico, el lugar más sensible del perro.

https://twitter.com/Lit91984912/status/1632017279478013953 Rodo y nacho maltratadores pic.twitter.com/xpjE2Tcvqd — sinc (@Lit91984912) March 4, 2023

Esto hizo que la mascota se ponga a llorar y sea rescatado por Romina. “No, no le hagas mimos”, le dijo Rodo luego de que la exdiputada la agarre desde el piso porque le había dolido. Tanto ella como Julieta comenzaron a decir “pobrecito”, para demostrar lo que había pasado.

Es por eso que las redes acusaron tanto a Rodo como a Nacho por no actuar de manera correcta. “Si lo agarrás, no aprende”, dijo luego de que consolaran al perro. ¿Qué acción tomará la producción?

Gran Hermano 2022: la charla de Romina que obligó a la producción a cortar la transmisión

La actual edición de Gran Hermano se convirtió en una de las más exitosas de la historia del reality en la Argentina. Pero también tiene otra particularidad que la hace distinta a las diez ediciones que se realizaron antes.

En la misma, la exdiputada le cuenta a "Disney" algo que le mencionó el "Big" y que le llamó la atención. “Ayer con la charla que tuve con Gran Hermano, se me prendió la lamparita. Me dijo ‘Es justo que los 4′ y ahí me puse a pensar”, dijo Romina, antes de que las cámaras dejen de tomar la situación.