Gran Hermano 2022: la reacción de los participantes tras la infiltración del tiktoker El Wandi a la casa

Mientras María Laura Álvarez relataba la situación, indicando que ella estaba fumando y tiraron una remera (como se ve en el video), Telefe decidió cortar la transmisión. De esta manera, no pudo seguirse viendo ni escuchando la conversación de los participantes, quienes estaban genuinamente preocupados al respecto.

El Wandi Gran Hermano El Wandi y una captura del video que filmó desde el techo de la casa. Redes sociales

Horas después, ya acostados y con las luces apagadas, se escuchó un ruido y uno de los hombres bromeó: "Entró Wandi de nuevo". Ante estas palabras, Walter "Alfa" Santiago no pudo contener su enojo y reaccionó de forma muy violenta: "Wandi la concha de tu madre, nos estás sacando protagonismo. Tuvimos que estar 4 meses para esto".

Inmediatamente le dijeron, entre risas, que era una broma. Incluso, uno de ellos le explicó que no debería ir al encuentro si fuera cierto: "No vayas porque podemos tener sanciones. No podemos tener contacto con nadie, ni hablar. Si viene, me escondo abajo de las sábanas".