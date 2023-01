Gran Hermano: la simulación de Alfa abandonando la casa que terminó en llanto y sorpresa

La prueba transcurrió durante todo el lunes y los participantes comenzaron a creer en la mentira hasta tal puto que Romina y Camila rompieron en llanto pidiéndole por favor a Alfa que no dejara la casa.

La escena escaló hasta el momento que Walter llegó hasta la puerta de la casa para dejar el reality. Tras varios minutos de suspenso, Alfa volvió con sus compañeros, se abrazó y les contó la verdad. Entre risas, llantos y reproches, Santiago superó la prueba.

Inmediatamente, el conductor Santiago del Moro apareció en la pantalla y les explicó a los participantes que todo era parte de un reto.

"Hasta sentí que me iba, me sirvió para darme cuenta que los quiero a todos, hasta a Ariel", reveló Alfa cuando tomó la palabra y explico la importancia de festejar su cumpleaños.

"Fue el peor cumpleaños de todos el del año pasado. La pase solo, completamente solo porque me quedé solo y fue muy duro y triste. Entonces, más allá de todo esto que me están regalando, no tengo palabras de agradecimiento, es este grupo que está acá", manifestó.