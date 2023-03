Gran Hermano 2022: la fuerte discusión entre Julieta y Camila luego del ingreso de Alfa

"¿Y si entra Coti?", lanzó Camila entre risas y repitiéndolo varias veces intentando que Poggio se moleste y para luego agregar "sería re flashero también".

Julieta decidió enfrentar a la joven pianista horas después y le explicó su punto de vista. "No me molesto lo que dijiste Cami, me molestó un poco la actitud que tuviste, como cagándote de risa, deseando que vuelva Coti", le comentó.

Julieta Camila Gran Hermano Captura Telefe

"Vos no sabes cómo se pueden tomar las personas y vos sabes que yo no terminé bien las cosas con Alfa ni con Coti", agregó Julieta ante la negativa de Camila.

Ante el planteo, Lattanzio apuntó a desviar la charla y le respondió "yo estoy encerrada igual que ustedes", comentario que Poggio retrucó: "Yo no te digo nada, no te estoy menospreciando en nada".

"Me molestó un poco tu actitud porque yo lo hubiera tratado con respeto", indicó Julieta respecto a la alegría con la que Lattanzio sugirió que ingresaría nuevamente al juego Coti, enemiga declarada de la modelo.

Más tarde, Julieta muy angustiada por la discusión, buscó contención en Romina y Nacho y estalló en llanto mientras les explicaba que la actitud de burla de Camila le afectó.